В Белоруссии запретят одноразовый пластик в кафе и ресторанах

Власти Белоруссии решили запретить заведениям общепита использовать одноразовую посуду из пластика. Об этом сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.

Запрет вступает в силу с 1 января 2021 года. С этого момента ресторанам, кафе и столовым нельзя будет использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду.

В частности, речь идет об изделиях и предметах для сервировки стола и хранения пищевых продуктов, которые не предназначены для повторного использования в течение срока годности.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли еще предстоит составить перечень одноразовой пластиковой посуды, подлежащей запрету.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 29.11.19

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