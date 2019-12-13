В Германии в жилом доме прогремел взрыв

В Германии произошел взрыв в пятиэтажном доме. По предварительным данным, один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошел в городе Бланкенбург, около девяти утра. Как сообщают местные СМИ, спасатели эвакуировали всех жильцов. На месте работают 160 сотрудников экстренных служб.

В данный момент известно об одном погибшем, одном пропавшем без вести и 25 пострадавших. Для транспортировки раненных задействованы медицинские вертолеты.

Место происшествия оцеплено полицией. Кроме того, эвакуировали детей и сотрудников из детского сада, находящегося неподалеку. Там никто не пострадал.

По версии правоохранителей, в доме взорвался бытовой газ. Полицейские исключили возможность теракта.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 13.12.19

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