Собак и кошек хотят принести в жертву ради спасения Земли

По всему миру люди, неравнодушные к изменениям климата, присоединились к «веганскому январю» – инициативе, которая предполагает переход на еду растительного происхождения в течение месяца. Вместе с тем, владельцы домашних животных стремятся перевести своих питомцев на веганскую диету, хотя это и может иметь катастрофические последствия для здоровья братьев наших меньших.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) в августе опубликовала доклад, в котором говорилось о том, что постоянное потребление мясных и молочных продуктов в развитых странах усугубляет экологическую ситуацию на нашей планете.

По данным Британской ассоциации ветеринаров, домашние питомцы едят 12% всего мяса, производящегося в мире. По информации других источников, эта цифра может достигать 20%, пишет ВВС. Согласно исследованию Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, количество парниковых газов, выделяемого при производстве мяса, съеденного за год всеми кошками и собаками, равносильно выбросам от 13,6 млн автомобилей.

В этой связи многие хозяева домашних животных задумались над тем, чтобы перевести своих подопечных на веганское питание. В исследовании, опубликованном организацией «Общественная научная библиотека», говорится, что треть владельцев из Австралии, Канады, Финляндии, Новой Зеландии, Великобритании и США выражают готовность переключить своих питомцев на растительную еду.

Этому способствует и пример знаменитостей. В частности, голливудский актер Хоакин Феникс утверждает, что кормит своих питомцев только растительной пищей. В соцсетях люди делятся опытом перевода на веганскую диету своих кошек и собак. При этом владельцы животных утверждают, что их питомцы не имеют проблем со здоровьем и стали менее агрессивными.

В свою очередь, всемирно известная организация по защите прав животных PETA призывает отнестись со своей ответственностью к переводу домашних питомцев на растительную пищу. Необходимо убедиться, что в веганские корма включен ряд важных добавок.

В то же время надежных исследований, которые бы показали, что рацион без мяса отвечает требованиям, предъявляемым к питанию кошек и собак, нет, утверждает президент Британской ассоциации ветеринаров Даниэлла Дос Сантос. По ее словам, если собак теоретически можно кормить вегетарианской пищей, то для кошек такая диета может обернуться проблемами со слухом, кожей, костями, кишечником и репродуктивной системой. Дело в том, что собаки – так называемые факультативные хищники и могут прожить без мяса. Кошки же – облигатные хищники, то есть они не могут получить необходимые им питательные вещества из окружающих их растений.

Микробиолог из Гарвардского университета Шэннон Фалконер утверждает, что проблема решаема. «Если мы достанем все важнейшее, что нужно кошкам, из неживотных источников – а мы знаем, что это возможно, – то кошки смогут жить без пищи животного происхождения», – настаивает Фалконер.

По всей видимости, такой корм дорого обойдется владельцам домашних животных, что подтверждают слова Аарти Катрани из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне: «Веганство – не самый дешевый способ накормить вашего питомца. Учтите, что такой рацион может стоить дороже привычного».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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