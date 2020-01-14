Немецкие ветеринары запустили кампанию против породистых собак и кошек

Немецкие ветеринары продлили кампанию по борьбе с разведением модных пород собак и кошек. Речь идет о породах с редким окрасом, измененной формой ушей, морды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на палату ветеринаров Берлина.

По словам экспертов, животные с искусственно сформированными признаками нередко страдают от боли и всевозможных проблем со здоровьем на протяжении всей жизни, которая зачастую коротка. Так, например, получившие большую популярность в Германии кошки и собаки с круглой головой и плоской мордой неспособны нормально питаться, так как в пасти недостаточно места для зубов и языка. Кроме того, они испытывают серьезные проблемы с дыханием, вплоть до удушья, а глаза навыкате сулят дополнительные повреждения и инфекции.

Глава палаты ветеринаров Берлина Хайдемари Раш рассказала, что кампания запущена в третий раз. Первая акция, в ходе которой были развешаны плакаты с призывами отказаться от приобретения пород с ненормальной генетикой, состоялась в 2018 году. По ее словам, что размножаться должны особи с нормальной генетикой, так как разведение «мутантов» приводит к генетическому закреплению дефектов, а также появлению новых отклонений.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 14.01.20

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