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Вторник, 28 января 2020, 10:40 мск

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Помпео обвинил Россию, Иран и Дамаск в разжигании воны в Сирии

Фото: cnbc.com

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что они якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. «Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. Мы обсуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию», – написал Помпео у себя в Twitter.

Ранее Помпео провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди. Американский госсекретарь возмутился ракетным обстрелом посольства США в Багдаде, в результате которого пострадал один человек. Как напоминает RT, 26 января появились сообщения, что Соединённые Штаты возобновляют контртеррористические операции на территории Сирии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.20

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