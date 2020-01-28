Помпео обвинил Россию, Иран и Дамаск в разжигании воны в Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что они якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. «Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. Мы обсуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию», – написал Помпео у себя в Twitter.

Ранее Помпео провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди. Американский госсекретарь возмутился ракетным обстрелом посольства США в Багдаде, в результате которого пострадал один человек. Как напоминает RT, 26 января появились сообщения, что Соединённые Штаты возобновляют контртеррористические операции на территории Сирии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.20

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