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Четверг, 6 февраля 2020, 09:55 мск

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Умер голливудский актер Кирк Дуглас

Фото: EPA

Голливудский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. Об этом рассказал его сын, известный актер Майкл Дуглас. «Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино», – заявил Дуглас-младший.

Кирк Дуглас умер

Он отметил, что его отец прожил замечательную жизнь и оставил серьезное кинематографическое наследие. «Для мира он был легендой, актером из «золотого века» кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», – написал Майкл Дуглас на своей странице в Instagram.

Кирк Дуглас известен по ролям в фильмах «Детективная история» (1951), «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957). Самой эпохальной картиной, в которой снялся Кирк Дуглас, пожалуй, можно назвать «Спартак» (1960). Всего же за свою яркую и продолжительную жизнь он сыграл роли более чем в 80 фильмах. В 1996 году Дуглас получил премию «Оскар» за выдающуюся карьеру.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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