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Вторник, 18 февраля 2020, 08:42 мск

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Богатейший человек отдаст 10 млрд долларов на спасение Земли

Фото: Роскосмос

Владелец и руководитель компании Amazon Джефф Безос учредил фонд для финансирования работы ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата. Фонд получил название Bezos Earth Fund, написал миллиардер в своем инстаграме.

Богатейший человек отдаст 10 млрд долларов на спасение Земли

Он сообщил, что направит на нужды фонда 10 млрд долларов. По его словам, летом эти средства начнут распределять в виде грантов на реализацию экологических проектов. «Изменение климата – самая большая угроза для нашей планеты. Работая вместе с другими, я хочу как усовершенствовать существующие способы, так и исследовать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на нашу общую планету», – написал Безос.

По оценкам Forbes Real-Time, на сегодняшний день 56-летний Безос является богатейшим человеком. Его состоянием оценивается в 129,9 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.02.20

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