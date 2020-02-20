При стрельбе в Германии погибли 11 человек

В Германии произошла стрельба в двух кальянных. По последним данным, в результате погибли девять человек. Полиция вычислила место жительства нападавшего, где были найдены еще два тела.

Инцидент произошел в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщает DW со ссылкой на полицию. Неизвестный открыл огонь в центре города в районе Хоймаркт, а затем сел в автомобиль, доехал до района Кессельштади и застрелил несколько человек в другом заведении. С места происшествия он скрылся.

В результате двух нападений девять человек погибли, еще пять получили ранения. Позже правоохранители сообщили об обнаружении еще двух тел в доме предполагаемого стрелка. Сведений о его личности пока не обнародовано. Полицейские считают, что нападение было совершено одним человеком.

В настоящее время проводится расследование. Выясняются мотивы преступления, допрашиваются очевидцы. Помощь коллегам из Ханау оказывают следователи федеральной земли Бавария.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт выразил соболезнования близким погибших. «Мои мысли сегодня с людьми в Ханау, где было совершено ужасное преступление. Я выражаю глубокое сочувствие пострадавшим семьям, которые оплакивают гибель своих погибших. И надеюсь, что раненые скоро поправятся», – написал Зайберт в своем твиттере.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 20.02.20

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