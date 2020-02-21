Британцам запретят торговать углем и непросушенными дровами для каминов

Британские власти хотят запретить торговлю углем и непросушенными дровами для топки каминов и печей с 2021 года. Таким образом правительство борется с загрязнением воздуха.

Как сообщает Daily Mail, запрет будет распространяться только на торговлю этими товарами. Жители смогут использовать такое топливо независимо от того, где они получили уголь и сырые дрова, это не будет считаться нарушением закона.

Непросушенные дрова и уголь для каминов являются источниками выбросов токсичного вещества – мелкодисперсной пыли PM2.5. Наночастицы распространяются по воздуху, их вдыхают люди, что усугубляет болезни легких, а также сердечно-сосудистые заболевания.

По данным издания, порядка 2,5 млн домохозяйств в Великобритании используют камины или дровяные печки. Ежегодно в королевстве продается около 2,5 млн тонн дров, из которых 90% являются сырой древесиной. Кроме того, жители сжигают в своих домах примерно 350 тысяч тонн угля. После введения запрета им придется перейти на более дорогие материалы для растопки.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 21.02.20

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