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Пятница, 28 февраля 2020, 00:37 мск

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Из-за изменений климата клещи высасывают кровь лосей до капли

В американском штате Вермонт лоси гибнут от нашествия клещей. По словам специалистов, все дело в климатических изменениях, из-за которых у паразитов больше времени для того, чтобы найти жертву.

Более половины лосят, появившихся в последние годы, погибли из-за потери крови, сообщил вермонтский департамент рыбных ресурсов и дикой природы. Кровь животных буквально до капли выпили клещи Dermacentor albipictus, передает The Daily Star.

Зоологи находят шкуры лосей, облепленные клещами. На одном из трупов специалисты насчитали 90 тысяч клещей.

Тревогу забили и в соседнем штате Нью-Гемпшир. По данным биологов из Университета Нью-Гемпшира, за три года погибли 125 из 179 детенышей лосей с электронными метками. Взрослые особи из-за клещей худели, страдали от анемии и даже не могли размножаться.

Ученые считают, что увеличению численности паразитов привели изменения климата. Если клещам Dermacentor albipictus не удается заразить жертв за осень, они погибают. Так как из-за потепления зима стала наступать позже, у насекомых гораздо больше времени, чтобы найти себе жертву.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.02.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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