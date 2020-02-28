Адмирал США заявил о бесполезности американской системы ПРО

Создать эффективную систему противоракетной обороны (ПРО), которая защитила бы США от возможного ядерного удара России или Китая, технически невозможно. Такое заявление на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса сделал командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс.

По словам вице-адмирала, американская ПРО устроена таким образом, чтобы «не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания» противника. Он отметил, что увеличивать число ракет-перехватчиков нецелесообразно и затратно. Ричардс заявил, что обороноспособность США зиждется на мощи ответного ядерного удара, которая сдерживает противников от необдуманных шагов, делая возможное нападение бессмысленным.

Ранее главком армии США в Европе и Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что система ПРО нуждается в совершенствовании. В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил США сенатор Ангус Кинг поинтересовался возможностями защиты объектов от атаки беспилотников и ракетных ударов. В качестве примеров он привел атаку на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и удар Ирана по американским военным объектам на территории Ирака.

По словам Уолтерса, «это недостаток, необходимо продолжать работать в этом направлении». В частности он рассказал о работе над системой интегрированной противовоздушной обороны, которая будет способна обнаруживать и уничтожать объекты как на большой, так и на малой дальности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.02.20

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