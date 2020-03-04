Ученые предсказали исчезновение половины пляжей по всему миру

К 2100 году с лица Земли исчезнет половина песчаных пляжей. Это произойдет, даже если люди сократят выбросы парниковых газов, сообщили специалисты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Прогнозы ученых опубликованы в статье на сайте Phys.org. Многовековые льды в Антарктиде и Гренландии тают со скоростью, которая соответствуют наихудшим сценариям изменения климата. Несмотря на усилия людей по стабилизации экологической ситуации, исчезновения пляжей избежать вряд ли удастся, делают вывод эксперты.

По их оценкам, к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей, то есть почти 132 тысячи километров береговой линии. При этом уровень моря поднимется на 84 см. Впрочем, этот сценарий наихудший. Наиболее вероятное развитие событий приведет к потере 95 тысяч километров песчаных пляжей. Причем большинство из них исчезнет в ближайшие 30 лет.

В результате будет нанесен огромный ущерб пляжному туризму. К тому же прибрежная линия является дополнительной защитой против стихийных бедствий, поэтому с ее исчезновением число экстремальных погодных явлений – штормов и наводнений – резко возрастет.

По прогнозам европейских специалистов, сильнее всего пострадает Австралия. Серьезный ущерб будет также нанесен Канаде, Чили и США. В десятку стран, которые могут потерять песчаные береговые линии входят Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 04.03.20

Чехия запретила вывозить из страны респираторы и продавать их населению. / Суд США счел неуместным упоминание Евгения Пригожина как «повара Путина». / «Им остается только ненавидеть нас»: президент Сербии отреагировал на скандальные обвинения оппозиционеров. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»