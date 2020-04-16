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Четверг, 16 апреля 2020, 09:06 мск

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Госдеп заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Россия могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием. Такое заявление содержится в ежегодном докладе госдепартамента, который был направлен в конгресс.

В госдепе подчеркнули, что у них нет данных о проведении в РФ подобных экспериментов 2019 году, однако допустили, что испытания проводятся таким образом, «чтобы ядерная энергия высвобождалась из взрывного контейнера». В связи с возможным нарушением Россией моратория на ядерные испытания, госдепартамент выразил свою обеспокоенность.

Из доклада также следует, что Москва, возможно, не всегда уведомляет Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. Он предусматривает ограничения по мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривает взаимный контроль за соблюдением условий соглашения, напоминает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.04.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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