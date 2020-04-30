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Четверг, 30 апреля 2020, 08:27 мск

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Главный дипломат Европы дал оценку вероятности распада ЕС

Фото: ec.europa.eu

Вызванный коронавирусом кризис может быть сильнее кризиса еврозоны 2009 года, однако все разговоры о разобщенности или о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований, уверен представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Нынешний кризис на фоне пандемии коронавирусной инфекции может нанести серьезный ущерб европейской экономике, считает представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. «Сточки зрения экономики текущий кризис, пожалуй, действительно является самым масштабным в истории европейского проекта, масштабнее даже, чем кризис еврозоны 2009 года», – приводит его слова РБК.

Тем не менее, глава европейской дипломатии полагает, что после окончания пандемии ЕС «станет только сильнее». «Каждый новый кризис лишь закалял, укреплял Евросоюз», – считает Боррель.

В феврале, когда Covid-19 получил распространение в Европе, страны ЕС стали принимать односторонние меры по борьбе с инфекцией. В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за то, что ЕС не оказал нужной помощи, когда это действительно требовалось, отметил в свою очередь посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Затруднения возникли и при согласовании пакета макрофинансовой помощи экономике ЕС – на это ушло несколько недель. В итоге странам удалось договориться, и они приняли один из крупнейших в истории Евросоюза пакетов мер – более чем €500 млрд. Впрочем, большая часть этой суммы – кредиты. На восстановление экономики ЕС в будущем намеревается потратить более €1 трлн.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 30.04.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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