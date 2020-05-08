Китай готов обвалить доллар, избавившись от вложений в госдолг США

Китай в короткие сроки может избавиться от гособлигаций США, сократив данный актив до исторического минимума, пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что данное решение будет ответом на прозвучавшие со стороны Вашингтона обвинения в адрес Пекина в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавирусной инфекции в конце 2019 года. Эксперты полагают, что в этом случае по устойчивости доллара, как мировой резервной валюте будет нанесен серьезный ущерб. Взамен доллару власти Китая намерены вложиться в золото, пишет газета.

На сегодняшний день Китай наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. Сейчас КНР обладает ценными бумагами США на 1,1 трлн долларов. Как писал «Новый День», по оценкам аналитиков, расходы федерального бюджета США из-за мер компенсации ущерба от коронавируса в 2020 году превысят доходы на 4 трлн долларов. Пандемия ударила почти по всем отраслям, многие предприятия были вынуждены закрыться, чтобы остановить распространение Covid-19. Компании, которые продолжают работу, зафиксировали сильный спад продаж.

Напомним, Россия начала активно избавляться от американских государственных облигаций с весны 2018 года. В начале 2018 года российские инвестиции в долговые бумаги США достигали более $90 млрд. Но в апреле вложения уменьшились почти вдвое – с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае – до 14,9 млрд. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США.

Однако в сентябре и октябре Москва незначительно увеличила вложения в американские казначейские бумаги. В ноябре 2018 года Россия вернулась к стратегии планомерного сокращения вложений в ценные бумаги США. Эта тенденция прервалась в феврале 2019 года, однако в последующие пять месяцев – до августа 2019 года – Москва вновь сокращала инвестиции в госдолг США.

Максимальный объем российских вложений в американские государственные облигации пришелся на 2010 год – тогда их объем достиг 170 млрд долларов.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 08.05.20

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