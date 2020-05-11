Саудовская Аравия столкнулась с проблемами из-за дешевой нефти

Власти Саудовской Аравии ужесточают экономические меры из-за дефицита бюджета, возникшего из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джаадан.

Глава саудовского Минфина заявил о сокращении государственных расходов и принятии мер по стабилизации доходов от нефти. В частности, с 1 июля 2020 года налог на добавленную стоимость вырастет в три раза – с 5% до 15%. Кроме того, с 1 июня будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, сообщает саудовское агентство SPA.

По словам аль-Джаадана, власти были вынуждены пойти на эти меры из-за трех экономических шоков – падения спроса на нефть из-за сокращения производства на фоне пандемии, снижения экономической активности, а также незапланированных расходов средств, направленных на борьбу с распространением коронавируса и лечение заболевших.

По последним данным, в Саудовской Аравии Covid-19 инфицированы более 39 тысяч человек, 246 заболевших скончались.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 11.05.20

В Женеве за бесплатной едой выстроилась очередь в километр. / После смягчения карантина в Германии начали расти показатели инфицирования коронавирусом. / Несколько европейских стран планируют создать мини-Шенген. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»