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Воскресенье, 24 мая 2020, 16:46 мск

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Китай «решительно» вступился за вклад СССР в победе над фашистской Германией

Китай готов совместно с Россией решительно отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел Поднебесной Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», цитирует ТАСC слова главы китайского МИДа.

Ранее появились официальные сообщения из Белого дома, что победу над гитлеровской Германией и нацизмом одержали США в союзе с Великобританией. При этом о вкладе Советского Союза не было ни слова. В МИД России отметили, что Москва намерена провести серьёзный разговор на этот счёт с американской стороной, отмечает RT.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 24.05.20

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Метки / Китай

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