Китай «решительно» вступился за вклад СССР в победе над фашистской Германией

Китай готов совместно с Россией решительно отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел Поднебесной Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», цитирует ТАСC слова главы китайского МИДа.

Ранее появились официальные сообщения из Белого дома, что победу над гитлеровской Германией и нацизмом одержали США в союзе с Великобританией. При этом о вкладе Советского Союза не было ни слова. В МИД России отметили, что Москва намерена провести серьёзный разговор на этот счёт с американской стороной, отмечает RT.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 24.05.20

Дипломаты призвали Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина. / Дети на 56 процентов реже болеют Covid-19. / Четверть французов не готовы вакцинироваться от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»