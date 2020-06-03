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Среда, 3 июня 2020, 12:53 мск

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Китай поддержал российскую стратегию ядерного сдерживания

Фото: Минобороны РФ

Прилагаемые Россией для обеспечения нацбезопасности усилия поддерживаются властями Китая, заявил в среду официальный представитель МИД Поднебесной Чжао Лицзянь. Так он прокомментировал утверждение российского президента Владимира Путина государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности. Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», – приводит ТАСС слова Чжао Лицзяня. Глава внешнеполитического ведомства Китая также напомнил, что в мире складывается довольно непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств.

2 июня Владимир Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Подписанный документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в этой области носит оборонительный характер, один из главных принципов – соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 03.06.20

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Метки / Китай

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