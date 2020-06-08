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Понедельник, 8 июня 2020, 10:07 мск

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Жители Гонконга получат по $1290 «коронавирусных» компенсаций

Фото: «Синьхуа»

Правительство Гонконга выплачивать населению обещанные 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) каждому жителю 8 июля. Это мера поддержки населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщил министр по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.

«Жители смогут начинать подавать заявки уже с 21 июня. Мы ожидаем, что основная доля населения получит деньги до конца августа», – уточнил он. Соответствующую инициативу власти Гонконга озвучили еще в конце февраля, напоминает ТАСС. Указанную сумму получат все постоянные жители Гонконга, достигшие 18-летнего возраста.

Данная мера призвана стимулировать потребление и облегчить финансовое бремя населения. По словам Пола Чана, чтобы получить деньги максимально быстро, лучше воспользоваться онлайн-регистрацией. В этом случае средства поступят на личную банковскую карту.

Гонконг, Иван Гридин

Гонконг. Другие новости 08.06.20

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