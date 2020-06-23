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Вторник, 23 июня 2020, 08:08 мск

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Макрон привел пример «смерти мозга НАТО»

Фото: Reuters

Инцидент, который произошёл в Средиземном море между кораблями Франции и Турции, является доказательством «смерти мозга НАТО», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции. «Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО», – цитирует его Le Figaro.

Макрон подчеркнул, что инцидент «ярко демонстрирует «смерть мозга» альянса. Ранее вблизи побережья Ливии турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, который принимал участие в операции НАТО.

Турецкое судно стало уклоняться от досмотра, а также взяло на прицел радарной системы ракетного наведения французский корабль. Во Франции эти действия расценили как «исключительно враждебные и агрессивные».

Как писал «Новый День», осенью 2019 года Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Макрона, отметил, что если президент «почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать».

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 23.06.20

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Метки / Европа

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