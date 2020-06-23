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Вторник, 23 июня 2020, 15:00 мск

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Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы

Китаю следует готовиться к вероятному отключению страны от долларовой платежной системы, заявил зампред комитета по контролю над ценными бумагами Поднебесной Фан Синхай. Власти КНР допускают, что США готовы пойти на такие шаги в ходе введения очередных санкций.

«Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически», – приводит ТАСС слова чиновника. По его оценкам, зависимость Китая от долларовых расчетах делает его уязвимым перед потенциальными ограничениями. Речь идет о расчетах при использовании межбанковских систем SWIFT и CHIPS.

В Пекине также допускают, что доллары в будущем могут значительно обесцениться, что негативным образом отразится на Китае, который располагает порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

Напомним, что в начале мая издание South China Morning Post сообщило, что Китай в короткие сроки может избавиться от гособлигаций США, чтобы нанести серьезный ущерб доллару, как мировой резервной валюте. На сегодняшний день Китай наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. Сейчас КНР обладает ценными бумагами США на $1,1 трлн.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 23.06.20

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Метки / Китай

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