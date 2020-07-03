80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными

В Китае раскрыли аферу с подменой части золотого запаса. Выяснилось, что 83 тонны драгоценного металла, таким не являются. Слитки сделаны из позолоченной меди.

Крупный китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry привлекал под залог золота кредиты и ссуды на миллиарды юаней. Громкий скандал прогремел, когда один из кредиторов решил продать залоговое имущество, пишут «Ведомости».

Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.

Усугубляет ситуацию то, что залог был застрахован государственной корпорацией PICC Property and Casualty. В результате все кредиторы подали в суд на ювелирную компанию и потребовали возмещения от страховщика.

По подсчетам аналитиков, Wuhan Kingold Jewelry закладывала фальшивое золото с 2013 года и смогла получить 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов).

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 03.07.20

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