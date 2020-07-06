Два самолета столкнулись над озером в США и затонули

В американском штате Айдахо столкнулись два небольших самолета. Оба воздушных судна затонули. Водолазы обнаружили двух погибших. Поиски жертв авиакатастрофы продолжаются.

ЧП произошло в небе над озером Кер-д'Ален, передает CNN. Самолеты столкнулись и упали в воду. Обнаружить их удалось с помощью гидролокатора на глубине более 38 метров.

В ходе спасательной операции из воды извлекли два тела. По предварительным данным, на борту обоих самолетов было восемь пассажиров и членов экипажа. Полиция считает, что все они погибли.

Продолжаются поиски других жертв аварии. В ближайшее время обломки самолетов рассчитывают достать на поверхность. Причины катастрофы устанавливают правоохранительные органы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.07.20

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