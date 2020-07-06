российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июля 2020, 10:05 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Два самолета столкнулись над озером в США и затонули

В американском штате Айдахо столкнулись два небольших самолета. Оба воздушных судна затонули. Водолазы обнаружили двух погибших. Поиски жертв авиакатастрофы продолжаются.

ЧП произошло в небе над озером Кер-д'Ален, передает CNN. Самолеты столкнулись и упали в воду. Обнаружить их удалось с помощью гидролокатора на глубине более 38 метров.

В ходе спасательной операции из воды извлекли два тела. По предварительным данным, на борту обоих самолетов было восемь пассажиров и членов экипажа. Полиция считает, что все они погибли.

Продолжаются поиски других жертв аварии. В ближайшее время обломки самолетов рассчитывают достать на поверхность. Причины катастрофы устанавливают правоохранительные органы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.07.20

В Германии спрогнозировали скорое банкротство Украины. / ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от Covid-19. / Россия вошла в топ-10 стран Европы по инвестпривлекательности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Авиакатастрофы

В США разбился истребитель F-16. Пилот погиб

У берегов Великобритании разбился американский истребитель

В Подмосковье военный вертолет аварийно приземлился на трассу

Boeing возобновляет производство печально известных 737 MAX

Самолет Airbus A320 с 90 пассажирами упал на жилой квартал в Пакистане (ФОТО, ВИДЕО)

Судить за крушение Superjet в Шереметьево будут только пилота. СКР опубликовал видео катастрофы

Конгрессмены обвинили в крушении 737 MAX авиауправление США и Boeing

В авиакатастрофе в Стамбуле погибли три человека

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы, США,