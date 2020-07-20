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Понедельник, 20 июля 2020, 09:00 мск

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В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу на улице

В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу. По последним данным, один человек погиб, восемь получили ранения. Полиция разыскивает нападавших.

Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. Один человек погиб, еще восемь были ранены, состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

По словам главы полиции города Питера Ньюсэма, это был целенаправленный обстрел. Все пострадавшие – взрослые, среди них одна женщина.

В настоящее время правоохранители заняты поисками нападавших. По данным полиции, огонь открыли трое афроамериканцев. Они скрылись с места преступления на автомобиле с тонированными стеклами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.07.20

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Метки / США

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