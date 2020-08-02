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Вторник, 4 августа 2020, 01:25 мск

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Сотни людей получили странные посылки из Китая

Фото: Pixabay

Несколько сотен жителей США, Канады и Великобритании получили посылки из Китая, которые не заказывали. В отправлениях были семена растений. Анализ показал, что содержимое посылок не представляет опасности, речь может идти о мошенничестве.

Сначала получатели были взволнованы тем, что содержимое посылок не соответствует указанному на упаковке. Затем люди обнаружили семена, которые показались им подозрительными. Надзорные органы настоятельно посоветовали гражданам не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных. Несколько посылок отдали на экспертизу, пишет Business Insider.

Выяснилось, что по почте пришли семена мяты, розмарина, лаванды. Анализ показал, что они не представляют опасности. Версия о вредоносной атаке не подтвердилась.

В Минсельхозе США предположили, что имеет место банальное мошенничество. Продавцы китайских магазинов отправляли семена вместо дорогостоящих товаров, например, ювелирных украшений, по фальшивым адресам за пределами КНР, отслеживали трек и писали положительные отзывы, таким образом повышая рейтинг своего онлайн-магазина.

В почтовой службе КНР заявили, что готовы провести расследование и выяснить отправителей подозрительных посылок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.08.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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