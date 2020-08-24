Взрыв на газопроводе оставил всю Сирию без электроснабжения

Вблизи Дамаска произошел взрыв на газопроводе, в результате чего без электроснабжения осталась вся Сирия, сообщил глава Министерства энергетики страны Мухаммед Зухейра Харбутли.
Как передает государственное информационное агентство SANA, взрыв произошел на отрезке между районами Аль-Дамир и Адра. Министр отметил, что это уже шестой по счету взрыв подобного рода.
Он также добавил, что возглавляемое им ведомство вместе с министерством нефти прилагает все возможные усилия для ликвидации последствий ЧП. По его оценкам, электроснабжение в стране удастся восстановить в течение нескольких часов. Министр нефти Сирии Али Сулейман Ганем в свою очередь считает, что взрыв мог быть терактом.
Дамаск, Иван Гридин
Дамаск. Другие новости 24.08.20
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