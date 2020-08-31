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Понедельник, 31 августа 2020, 11:44 мск

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Умерла актриса из фильма «Терминатор-2» Лесли Хэмилтон

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

В США ушла из жизни сыгравшая Сару Коннор в фильме «Терминатор-2» актриса Лесли Хэмилтон. Ей было 63 года, сообщает Movieweb. По данным портала, она умерла еще 22 августа, но родственники держали этот факт в секрете и объявили печальную новость сегодня, 31 августа. Причина смерти держится в секрете.

Издание, отмечает, что Лесли Хэмилтон снялась лишь в одном фильме – «Терминатор-2:Судный день». Она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, которая сыграла одну из ведущих ролей, представ в образе Сары Коннор. В частности, Лэсли сыграла Терминатора Т-1000, который превращается в Сару, чтобы убить ее сына Джона. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.08.20

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