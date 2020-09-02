Глава диаспоры белорусов в Крыму высмеял Тихановскую

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская копирует доктрину пропагандистов с Запада и Украины. Такое заявление сделал глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в ответ на слова Тихановской относительно принадлежности полуострова.

По его оценкам, позиция Тихановской лишена здравого смысла; она «абсолютно точно» повторяет тезисы украинских и западных пропагандистов. «Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском», – приводит слова Чегринца РИА «Новости».

Представитель белорусов Крыма призвал народ доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее страны и Союзного государства. Кроме того, он предостерег от повторения ошибок, которые допустили украинцы, которые взяли на веру слова «безграмотных западных пропагандистов». Ранее Тихановская заявила, что Крым де-юре подконтролен Украине, однако де-факто – РФ.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на это, Украина и страны Запада не признают результат плебисцита. Президент России Владимир Путин однозначно заявил, что вопрос о принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 02.09.20

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