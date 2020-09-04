Тайвань сбил Су-35 ВВС Китая

Истребитель ВВС Китая Су-35 был сбит системой ПВО Тайваня в ходе выполнения патрулирования вблизи Тайваньского пролива. Об этом сообщают СМИ Индии. По оценкам экспертов, истребитель мог быть сбит после вторжения в воздушное пространство Тайваня, передает «IFE News Network».

В соцсетях получили широкое распространение кадры горящих обломков, предположительно, самолета КНР. Также появились кадры, где показан раненный пилот, вероятно, ВВС Китая. После того, как самолет был подбит, пилоту пришлось катапультироваться, из-за чего он был тяжело ранен. Официальных подтверждений случившегося от властей КНР или Тайваня пока не поступало.

Отметим, эсминцы ВМС США в последние месяцы регулярно совершают маневры в Тайванском проливе, что вызывало большую обеспокоенность властей Китая. В Пекине неоднократно требовали от Вашингтона не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, так как Тайвань является «неотъемлемой частью территории Китая».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 04.09.20

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