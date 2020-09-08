Китай восхитился российским ракетным поездом «Баргузин»

Российский боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин», внешне не отличимый от грузового состава, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны. Это не на шутку беспокоит потенциальных противников, пишет китайский портал Sina

Как отмечают китайские эксперты, главные достоинства «Баргузина» – высокая мобильность и малое время подготовке к пуску ракет. Поезд способен произвести пуск межконтинентальной баллистической ракеты и покинуть место пуска за считанные минуты. Китайцы отмечают, что Россия всегда была на шаг впереди своих потенциальных противников в вопросе создания железнодорожных ракетных комплексов. Кроме того, благодаря обширной территории, БЖРК очень выгоден для скрытного перемещения.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 08.09.20

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