США отзывают визы у тысячи угрожающих национальной безопасности китайцев

США отзовут визы более чем у тысячи студентов и аспирантов из Китая. Об этом сообщил американский госдепартамент. Пребывание этих людей в США, по мнению Вашингтона, представляет угрозу национальной безопасности.

«По состоянию на 8 сентября 2020 года госдепартамент аннулировал более 1000 виз граждан КНР, которые были признаны подпадающими под президентскую прокламацию 10043, и поэтому не имеют права на получение визы», – сообщила пресс-служба госдепа

О введении визовых ограничений президент США Дональд Трамп объявил в конце мая. Этот шаг был ответом на принятие в Китае закона о нацбезопасности Гонконга.

Вашингтон отменяет действие виз для некоторых китайских студентов и аспирантов, чтобы «предотвратить кражу и иное присвоение результатов чувствительных исследований», пояснил и. о. главы министерства внутренней безопасности США Чад Вольф.

Китайские власти выступили против ограничительных мер. «Мы будем продолжать поддерживать китайско-американские студенческие обмены и приветствовать студентов из разных стран, включая США, желающих приехать в Китай на учебу», – заявили в министерстве образования КНР.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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