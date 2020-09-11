В Китае произошел взрыв рядом с гостиницей, есть пострадавшие

В китайском городе Чжухай провинции Гуандун прогремел взрыв и возник пожар. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщает издание Sina.

ЧП произошло в районе Доумэнь, рядом с отелем. Взрывной волной повредило ближайшие магазины и жилые дома, возник пожар. К данному моменту пламя удалось локализовать. На месте взрыва работают четыре бригады пожарных и спасателей, всего 55 человек и 11 единиц техники. Движение транспорта по нескольким улицам ограничено.

Сообщается, о трех пострадавших, все они госпитализированы. По словам медиков, у двоих травмы легкой степени тяжести.

Как сообщил РИА «Новости» сотрудник российского генерального консульства в Гуанчжоу Александр Капишников, россиян среди раненых в результате взрыва возле гостиницы нет.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 11.09.20

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