На Украине взорвался транзитный газопровод с российским газом

В Киевской области разгерметизировался газопровод, по которому идет транзит российского газа в Европу: Уренгой – Помары – Ужгород. В результате ЧП произошел мощный взрыв, сообщает пресс-служба совета поселка Чабаны, который расположен поблизости.

Произошел сильный выброс газа, утечку уже ликвидировали, сообщили в администрации. О жертвах и разрушениях, как и о том, сколько времени и средств потребуется на ликвидацию последствий аварии, не сообщается. Очевидцы сообщают, что ЧП случилось в первом часу 15 сентября.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил факт аварии. Он написал в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

В результате ЧП без света остались близлежащие населенные пункты, передает Gordon.ua.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 15.09.20

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