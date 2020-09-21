В США призвали наращивать число бомбардировщиков на случай атаки на Калининград

Для успешного прорыва систем противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае войны с Россией США следует обзавестись большим количеством стратегических бомбардировщиков, чем имеется на сегодняшний день на вооружении. Так считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, пишет Defence One.

По мнению аналитика, США в «эпоху конкуренции великих держав» необходимо в общем счете 225 бомбардировщиков, однако сейчас их всего лишь 140. По его словам, к 2040 году Америка увеличит число бомбардировщиков на вооружении до 175 самолетов.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», – считает Прейзуотер. Он также указал на необходимость наращивания числа бомбардировщиков и на случай войны с Китаем.

Напомним, что год назад Комитет по вооруженным силам Конгресса США выразил беспокойство из-за слабой готовности стратегических бомбардировщиков В-1 Lancer. Как писало американское издание «Military Watch» имеющиеся на вооружении самолеты «не имеют приоритетного значения и ресурсов для повышения показателей». Что касается готовности машин, то из 62 B-1B Lancer отправиться на задание могут лишь 9 самолетов (15%).

В марте 2019 США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. В мае 2018 года на борту бомбардировщика данной модели произошел пожар. Один из членов экипажа не смог покинуть горящий самолет из-за отказа катапультного кресла. Пилоты смогли посадить горящий самолет, обошлось без пострадавших. В ходе организованной проверки были выявлены дефекты и на других самолетах.

Последний Lancer был изготовлен 32 год назад. Конструкция самолета отличается сложностью. Обслуживание машин становится дороже, а их надежность снижается. Уже неоднократно командование ВВС США заявляло о необходимости снятия Lancer с вооружения. Кроме дефектов, в числе недостатков самолета называют его уязвимость для существующих в настоящее время систем ПВО.

Как писал «Новый День», в апреле 2019 года Минобороны США приняло решение о модернизации систем вооружения имеющегося парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Соответствующее соглашение Пентагон подписал с компанией Boeing. Контракт стоимостью 14,3 млрд долларов рассчитан на 10 лет, в течение которых Boeing проведет модернизацию вооружения бомбардировщиков. Планируемые работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля 2029 года.

При этом американские военные не раскрыли, в чем именно будет заключаться модернизация вооружения, заявляя, что «модернизация бомбардировщиков приведет к увеличению их поражающей способности, повышению живучести, а также упрощению обслуживания».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.09.20

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