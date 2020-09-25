Россиянин, якобы планировавший кибератаку на Tesla, не признал вину

Россиянин Егор Крючков, которого американские власти обвиняют в попытке организации кибератаки на компьютерную сеть производителя электромобилей Tesla, отказался признавать свою вину, передает AP.

Судья федерального окружного суда штата Невада постановил оставить Крючкова под стражей до судебного заседания, которое должно состояться 1 декабря.

Как писал «Новый День», задержание россиянина состоялось 22 августа после того как он направился в Лос-Анджелес с купленным его другом билетом, чтобы покинуть страну. В Минюсте США считают, что он предлагал $1 млн сотруднику одной из компаний в обмен на внедрение во внутреннюю сеть организации вредоносного программного обеспечения.

По данным портала Teslarati, целью атаки россиянина было производство автомобилей Tesla в Неваде. Предполагается, что вредонос позволил бы получить полный доступ к компьютерной сети компании со всеми вытекающими последствиями.

Семья и друзья Крючкова не верят в его виновность и заявляют, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал, пишет РБК. В посольстве России в США пообещали оказать Крючкову «необходимое консульско-правовое содействие».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.09.20

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