Карабахский конфликт: бои продолжаются, стороны заявили о потерях

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. В пресс-службе минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что бои возобновились утром 2 октября по всем направлениям линии фронта, отметив, что минувшей ночью ситуация «была стабильно напряженной». Ереван и Баку в свою очередь заявили об уничтожении военной техники друг друга и потерях в живой силе противника.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении одного самолета и одного беспилотника в северо-восточном направлении Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). «Боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются. Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились», – написала она в Facebook.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что войскам удалось взять под контроль несколько высот на Агдаринском и Джебраил-Физулинском направлениях.

В течение ночи «было уничтожено 5 единиц бронированной и автомобильной техники, 3 объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника», говорится в сообщении ведомства. Минобороны при этом утверждает, что «армянские добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные территории, отказываются воевать под разными предлогами, опасаясь накала боевых действий и больших потерь».

Как сообщал «Новый День», обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция объявила о поддержке Азербайджана.

В четверг, 1 октября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переброске в зону карабахского конфликта более 300 сирийских джихадистов через турецкий Газиантеп. По его словам, все боевики имеют отношение к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). Макрон добавил, что сведениями о сирийских боевикам в Карабахе также располагает России. Позже в МИД РФ заявили, что располагают фото и видео, которые подтверждают информацию об иностранных наемниках в Карабахе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.10.20

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