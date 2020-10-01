Турция идет на обострение: Эрдоган назвал обращение лидеров РФ, США и Франции недопустимым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал жесткое заявление по поводу совместного заявления лидеров России, США и Франции относительно нагорно-карабахского конфликта, назвав его недопустимым. «Учитывая, что США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали проблемой, недопустимо, чтобы они принимали участие в поиске решения по прекращению огня», – цитирует Эрдогана Reuters.

Президент Турции подчеркнул, что для разрешения конфликта «армянские оккупанты» должны покинуть территорию Нагорного Карабаха.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, где 27 августа возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. В числе предлагаемых решений – немедленное прекращение боевых действий и возобновление переговоров «при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ». При этом лидеры РФ, США и Франции просили руководителей Армении и Азербайджана вернуться к переговорам «незамедлительно» и «без выдвижения предварительных условий».

Напомним, обострение карабахского конфликта произошло утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями. В ходе боев применяются тяжелые вооружения. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция заявила о поддержке Азербайджана.

Анкара, Светлана Антонова

Анкара. Другие новости 01.10.20

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