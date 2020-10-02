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Пятница, 2 октября 2020, 18:20 мск

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Бои в Карабахе: Турция продолжает накалять ситуацию заявлениями в поддержку Баку

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в очередной раз выступил в поддержку действий Азербайджана в зоне карабахского конфликта, обострившегося в воскресенье, 27 сентября. Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на продолжение наступления армии Азербайджана и освобождение Карабаха от «оккупации».

«Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан и продолжим это делать», – сказал Эрдоган во время выступления в Коньи (цитата по ТАСС). «Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», – добавил он.

Ранее в пятницу, 2 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары предоставить военную помощь Азербайджану, если поступит соответствующий запрос, передает РИА «Новости». Он также заявил, что армянская армия должна немедленно покинуть «азербайджанские земли», а тем, кто поддерживает Армению, необходимо призвать Ереван выполнить это.

Днем ранее Эрдоган жестко отреагировал на совместное заявление президентов России, США и Франции относительно нагорно-карабахского конфликта, назвав его недопустимым. «Учитывая, что США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали проблемой, недопустимо, чтобы они принимали участие в поиске решения по прекращению огня», – приводит слова Эрдогана Reuters. Президент Турции подчеркнул, что для разрешения конфликта «армянские оккупанты» должны покинуть территорию Карабаха.

Напомним, что в числе предлагаемых лидерами трех стран путей разрешения карабахского конфликта – немедленное прекращение боевых действий и возобновление переговоров «при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ». При этом лидеры РФ, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана вернуться к переговорам «незамедлительно» и «без выдвижения предварительных условий». МИД Армении сегодня заявил, что Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боестолкновений применяются тяжелые вооружения. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция заявила о поддержке Азербайджана.

29 сентября Россия призвала все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвращения «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий подчеркнул, что в Кремле, «прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий». Он счел «подливанием масла в огонь» любые заявления о военной поддержке сторон конфликта, звучащие из третьих стран.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 02.10.20

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