Путин, Трамп и Макрон приняли заявление по Карабаху: «Срочно прекратить бои и начать переговоры – без условий»

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, где 27 августа возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Документ состоит из трех пунктов.

Главы государств выразили соболезнования семьям убитых и раненых. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых», – говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба Кремля.

Также президенты призвали глав Армении и Азербайджана «к немедленному прекращению боевых действий».

Кроме того, Путин, Трамп и Макрон выступили с призывом к руководителям двух стран возобновить переговоры по урегулированию конфликта «при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», т.е. авторов данного заявления. Причем президенты попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам «незамедлительно» и «без выдвижения предварительных условий».

Ранее в четверг, 1 октября, Владимир Путин сообщил членам Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Карабаху. Как проинформировал Кремль, на совещании президента с постоянными членами Совбеза особое внимание было уделено ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Участники совещания также выразили «крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боями» и указали на «крайняя опасность в регионе, связанную с переброской в него боевиков из Сирии и Ливии».

Напомним, в среду, 30 сентября, президента Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственным условием для прекращения вооруженного конфликта в Карабахе вывод военнослужащих Армении с этой территории. По его словам, мир в Карабахе наступит, только если вооруженные силы Армении уйдут из Карабаха.

Алиев добавил, что если мирные переговоры окажутся безрезультатными, Баку готов «решить вопрос военным путем» (здесь и далее цитаты по «Интерфакс – Азербайджан». «Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», – добавил он.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в свою очередь, исключил односторонние уступки с армянской стороны в вопросе карабахского урегулирования. «Азербайджан пытается достичь силового решения вопроса, ожидая от Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха – прим. ред.) односторонних уступок, но это исключено», – заявил дипломат в интервью телеканалу SkyNews Arabia.

«Армения не имеет каких-либо предварительных условий и заявляет, что мирное решение карабахского вопроса не имеет альтернативы», – добавил глава МИД Армении.

Как сообщал «Новый День», обострение карабахского конфликта произошло утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями. В ходе боев применяются тяжелые вооружения. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

29 сентября пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сделал заявление по ситуации в Карабахе. По его словам, Россия призывает все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня и возвращения «к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами». Песков особо подчеркнул, что в Кремле, «прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий».

В четверг, 1 октября, Кремль предостерег от любых заявлений о поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе. По мнению российских властей, такие заявления провоцируют эскалацию напряженности. «Любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия», – цитирует пресс-секретаря президента РФ «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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