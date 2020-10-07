Грузия расследует передачу части территории страны Азербайджану: появились первые задержанные

Генпрокуратура Грузии сообщила о задержании сотрудников МИД и МВД по делу о незаконной передаче части территории страны Азербайджану в ходе процесса демаркации границы между двумя государствами.

В числе задержанных оказались начальник службы пограничных отношений департамента соседних стран МИД Грузии Ивери Мелашвили и главный инспектор департамента охраны сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталья Ильичева. Оба до 2007 года принимали участие в работе комиссии по демаркации и делимитации, выполняя картографические работы.

Обвиняемые «в альбомах карт при проведении государственной границы умышленно использовали картографические материалы, которые не имели исторической и юридической основы и не отражали реальную позицию нашего государства по отношению к его территориям», говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии.

Им вменяют в вину ч.1 ст. 308 Уголовного кодекса Грузии (Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии) за «действия против Грузии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Грузии или ее части либо отделение от территории Грузии ее части». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как отмечает надзорное ведомство, в 1996 году Грузия и Азербайджан договорились, что демаркационная линия между двумя станами будет основана на взаимно одобренной административной границе 1938 года. Согласно материалам прокуратуры, Мелашвили и Ильичева должны были создать альбомы карты, «основанные на конституционных принципах и соответствующем картографическом материале, которые обозначили бы реальную историческую границу Грузии (1938 г.)». Несмотря на то, что у них был оригинал карты 1937-1938 годов, они «скрывали информацию о ней от членов правительственной комиссии Грузии, чтобы не использовать ее в процессе делимитации». Вместо этой карты обвиняемые использовали картографические материалы 1970-1980-х годов, которые «не имели исторической и юридической основы» и не отражали позицию грузинского государства по отношению к его территориям.

Экспертиза показала, что ряд участков согласованной границы между Грузией и Азербайджаном не соответствует линии границы Грузии на карте 1937-1938 годов: Грузия, выходит, отдала 3,5 тысячи гектаров своей территории Азербайджану. «Следовательно, в результате преступных действий обвиняемых возникла опасность утраты территорий, исторически принадлежащих Грузии», – заявили в Генпрокуратуре. О каких участках земли идет речь, не уточняется.

Баку, основное внимание которого сейчас направлено на Карабах, где возобновились бои между Азербайджаном и Арменией, пока не комментирует данную ситуацию.

Как отмечает Sputnik Грузия, протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет около 440 километров, треть до сих пор не делимитирована.

Тбилиси, Наталья Петрова

Тбилиси. Другие новости 07.10.20

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