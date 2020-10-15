Меркель заявила о крахе Германии в случае коронавирусного локдауна

Канцлер Германии Ангела Меркель пессимистично оценивает перспективы для экономики страны в случае второго локдауна, который может случиться при значительном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Она потребовала от региональных властей взять пандемию под контроль. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам переговоров с главами федеральных земель ФРГ.

«Мы находимся в фазе пандемии, которая является серьезной. Мы находимся перед серьезным вызовом, наша задача – быть способными отслеживать контакты», – приводит ее слова РИА «Новости». Меркель признала, что число новых случаев Covid-19 в Германии растет по экспоненте.

Отметим, что Германия стала одной из наиболее пострадавших пандемии стран в Европе. С начала вспышки в ФРГ выявили 334 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От вируса и вызванных им осложнений скончалось почти 10 тыс. человек. Выздоровели около 281 тыс. пациентов.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 15.10.20

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