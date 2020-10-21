В Китае возникла новая экологическая проблема

В Китае встал острый вопрос о переработке 26 млн тонн выброшенной одежды каждый год. Полигоны бытовых отходов Поднебесной заполняются с пугающей скоростью. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как известно, Китай – страна с самым большим населением в мире. Ежегодно в КНР производится одних футболок более 5 млрд штук. При этом качество вещей не позволяет их долго носить, вскоре после покупки дешевая и недолговечная одежда оказывается на свалке. Китайцы выбрасывают тонны одежды каждый день.

По данным агентства, порядка 10% от всех мировых выбросов углекислого газа приходится на индустрию моды. Это больше чем от всех авиа- и морских перевозок вместе взятых. Повторное использование 1 кг одежды экономит 6 тысяч литров воды и 0,3 кг химических удобрений.

Основная проблема Китая состоит в том, что переработка одежды невыгодна для экономики, а секонд хенд непопулярен даже в относительно бедных регионах страны. Китайцы просто выбрасывают поношенные вещи в мусорные баки.

В КНР насчитывается более 650 полигонов бытовых отходов, но они заполняются с опережением графика. Так самая большая свалка Китая площадью в 100 футбольных полей заполнилась на 25 лет раньше, чем планировалось.

Пекин, Зоя Осколкова

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