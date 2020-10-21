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Среда, 21 октября 2020, 14:38 мск

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Стена Плача в Иерусалиме перешла на удаленку

Фото: Pixabay

Из-за пандемии паломники не могут посещать святые места по всему миру, на помощь приходит интернет. В Сети появился проект, позволяющий оставить послание или молитву для Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает Independent server.

Авторы инициативы – лондонское отделение израильской туристической организации. Желающие могут отправить сообщение через сайт, созданный специально для этой цели.

«Поскольку Израиль по-прежнему закрыт для международных поездок, мы хотели создать эффективный способ связать людей с духовными местами в нашей стране», – сообщили в лондонском отделении израильской туристической организации.

Все послания и молитвы распечатают и повесят на стену. Таким образом, верующие могут посетить Стену Плача, оставаясь в безопасности у себя дома. Впрочем, с этим стоит поспешить, потому что прием заявок заканчивается сегодня.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 21.10.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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