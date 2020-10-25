Силовики разогнали протестующих в Минске светошумовыми гранатами и резиновыми пулями: почти 200 задержанных

Силовики в Минске во время разгона участников акции протеста применили светошумовые гранаты. Спецсредства использовали на Орловской улице, прогремели порядка 10 хлопков. Пострадали несколько человек, один из них получил ранение голени осколком светошумовой гранаты, сообщает газета «Наша нива». Кроме того, поступают сообщения о применении резиновых пуль против протестующих. Об этом, в частности, сообщает «Новая газета». Как минимум один человек пострадал – у него рана живота. Также сообщается, что правоохранители у президентского дворца в Минске открыли стрельбу в воздух, после того, как один из митингующих подошел к кордону милиционеров и бойцов ОМОН, передает Tut.by.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила использование спецсредств, однако не уточнила, каких именно. По ее словам, спецсредства применялись в районе Орловской, Нововиленской улиц, поскольку демонстранты Минске пытались нападать на силовиков.

В Минске и других крупных городах Белоруссии сегодня проходит «Марш народного ультиматума» против итогов президентских выборов. По оценке телеграм-канала «Нехта Live», на улицы белорусской столицы вышли более 100 тыс. человек.

По последним данным белорусского правозащитного центра «Весна», на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии задержано не менее 170 человек, 10 из них уже отпустили из милиции. В числе задержанных 5 журналистов. Задержания, как отмечают правозащитники, проводились в Бресте, Борисове, Витебске, Гродно, Бобруйске, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилеве, Новополоцке, Пинске и Речице. В Лиде, по информации УВД Гродненского облисполкома, были задержаны несколько десятков человек. Против них силовики применили слезоточивый газ. В белорусском МВД пока не приводят данные по задержанным и пострадавшим в ходе протестов, обещают предоставить их позже.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила белорусским властям. Она потребовала, чтобы президент республики Александр Лукашенко подал в отставку, на улицах прекратилось насилие. Кроме того, должны быть освобождены все политзаключенные. В случае невыполнения условий в стране начнутся массовые мирные демонстрации, всеобщая забастовка, блокировка дорог и бойкот государственных магазинов. По последним данным, Тихоновская по итогам сегодняшних протестов заявила, что 26 октября в стране будет объявлена общенациональная забастовка. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первой».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 25.10.20

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