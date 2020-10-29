Лукашенко сменил главу МВД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил с поста министра внутренних дел Юрия Караева, который возглавлял ведомство с июня 2019 года. МВД возглавил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, сообщает телеканал «Беларусь 1». Караев стал помощником президента в Гродненской области, передает «БелТА».

Также стало известно, что Лукашенко поручил расширить полномочия своих помощников в регионах, напомнив, что они будут контролировать кадровые вопросы и работу чиновников на всех уровнях.

Буквально вчера Караев заявил о праве милиционеров применять оружие к тем, кто на них нападает. По его словам, за 26 лет президентства Александра Лукашенко белорусские силовики были готовы только к проявлению гуманности и не успели перестроиться сейчас, когда по сути началась «война». «До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить», – подчеркнул Караев.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 29.10.20

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