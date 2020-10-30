Apple признала падение продаж iPhone в Китае на 29%

Корпорация Apple констатировала падение продаж в Китае до самого низкого уровня с 2014 года. С июля по сентябрь выручка производителя айфонов упала в КНР на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $7,95 млрд. в связи с этим акции компании потеряли 4,21% на торгах 29 октября, что обошлось компании в $83 млрд, пишет Bloomberg.

Apple объясняет снижение задержкой в выпуске iPhone 12 на фоне пандемии коронавирусной инфекции, которая вызвала задержки в производстве новых моделей.

По мнению наблюдателей, на котировках акций Apple скажется и антимонопольное разбирательство. Как писал «Новый День», в начале октября антимонопольный подкомитет Конгресса США заявил, что влияние четырех крупнейших ИТ-компаний США – Amazon, Apple, Facebook и Google – представляет угрозу честным рыночным отношениям.

Расследование показало, что Amazon, Apple, Facebook и Google обладают монопольной властью, благодаря которой они заполучили несправедливые рыночные преимущества, пишет Business Insider. Конгрессмены называют компании монополиями и требуют более жесткого регулирования их деятельности.

Члены подкомитета считают необходимым введение новых законов, которые бы предотвратили деятельность этих компаний на смежных рынках.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.10.20

В пандемию опаснее ходить в магазин, чем летать на самолете. / Скончался митрополит Черногорско-Приморский. / В США установлен мировой рекорд суточной заболеваемости Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»