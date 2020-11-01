российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 ноября 2020, 10:40 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Квебеке мужчина зарезал двоих и ранил пятерых человек

В Квебеке мужчина зарезал двух человек и ранил, по меньшей мере, еще пятерых, сообщает телеканал CBC. Нападение произошло поздним вечером 31 октября. Раненные были госпитализированы. По данным местной полиции, убийца был одет в средневековый костюм и вооружен холодным оружием. ЧП случилось в районе Парламентского холма в центральной части провинции.

Правоохранители задержали нападавшего, но рекомендации местным жителям оставаться в своих домах ради собственной безопасности никто отменять не стал.

Это уже второй инцидент с холодным оружием за последние дни в Квбеке. 29 октября в Монреале полицейские застрелили 30-летнего темнокожего мужчину, который бросился на них с ножом.

Монреаль, Иван Гридин

Монреаль. Другие новости 01.11.20

Турция начнет взимать налог на проживание в отелях. / Люди в очках в пять раз реже заражаются Covid-19. / Актер Шон Коннери ушел из жизни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

В Татарстане у убийцы 6-летнего ребенка нашли психическое заболевание

Убийца 9-летней девочки рассказал о причинах расправы

Убийцу 9-летней девочки задержали под Нижним Новгородом

В Краснодарском крае мужчина зарезал женщину и ребенка из-за любви к сестре убитой

В Рязани мужчина попытался зарезать двух взрослых и 5-летнего ребенка

Убитых в Ярославской области девочек изнасиловали. Преступник скрывается

В Рыбинске неизвестный убил двух девочек

Задержанный за убийство беременной жены и дочери мужчина сбежал из полиции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, детоубийство,