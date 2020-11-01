В Квебеке мужчина зарезал двоих и ранил пятерых человек

В Квебеке мужчина зарезал двух человек и ранил, по меньшей мере, еще пятерых, сообщает телеканал CBC. Нападение произошло поздним вечером 31 октября. Раненные были госпитализированы. По данным местной полиции, убийца был одет в средневековый костюм и вооружен холодным оружием. ЧП случилось в районе Парламентского холма в центральной части провинции.

Правоохранители задержали нападавшего, но рекомендации местным жителям оставаться в своих домах ради собственной безопасности никто отменять не стал.

Это уже второй инцидент с холодным оружием за последние дни в Квбеке. 29 октября в Монреале полицейские застрелили 30-летнего темнокожего мужчину, который бросился на них с ножом.

Монреаль, Иван Гридин

Монреаль. Другие новости 01.11.20

Турция начнет взимать налог на проживание в отелях. / Люди в очках в пять раз реже заражаются Covid-19. / Актер Шон Коннери ушел из жизни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»