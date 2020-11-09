Полиция применила водометы и газ для разгона протестующих в Тбилиси

В Тбилиси в ночь на понедельник прошли массовые акции протеста. Для разгона демонстрантов перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает «Мтавари архи».

Телеканалы Грузии сообщают, что перед тем, как полиция применила водометы, участники акции попытались сломать ограждение, установленное по периметру здания ЦИК.

Полиция стала применять водометы для разгона протестующих уже воскресным вечером, отмечает «Интерфакс». Это случилось после того, как митингующие попытались прорваться ко входу в здание ЦИК. В МВД Грузии заявили, что полицейские применили «пропорциональную силу» в ответ на действия участников акции протеста.

В ходе акции протеста один из лидеров оппозиции Никанор Мелия призвал ее участников оставаться на улице до утра, чтобы не позволить сотрудникам ЦИК войти в здание.

Несколько тысяч оппозиционеров вышли на улицы потребовали провести новые парламентские выборы и отправить председателя ЦИК Тамару Жвания в отставку. В правящей партии «Грузинская мечта» эти требования назвали абсурдными.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК, «Грузинская мечта» получила 48% голосов избирателей. Еще 8 оппозиционных партий, преодолевших барьер для прохода в парламент, набрали в сумме 52% голосов. Оппозиция почти сразу назвала итоги выборов сфальсифицированными.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 09.11.20

Огромный горящий шар в ночном небе: в Ливане упал метеорит (ВИДЕО). / Президент Сербии поздравил с победой на выборах в США Джо Байдена. / Байден намерен ввести в США обязательный масочный режим. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»