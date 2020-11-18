Британия запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года

Власти Великобритании намерены запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей уже в 2030 году. Изначально предполагалось, что данная мера начнет действовать в 2040 году. Ее обозначал Майкл Гоув, занимавший тогда пост министра окружающей среды. Теперь же срок передвинут, пишет издание Autoexpress со ссылкой на источники в британском правительстве.

Стоит отметить, что ускорение сроков перехода на электротягу в Великобритании обсуждали с начала 2020 года. В итоге в правительстве пересмотрели сроки и сочли переход на электокарый к 2030 году реальным.

Впрочем, автопроизводители и представители автобизнеса неоднократно выступали против запрета двигателей внутреннего сгорания. Они полагают, что инвестиции для производства электромобилей не хватит.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.11.20

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