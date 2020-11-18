российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 ноября 2020, 10:06 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Британия запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года

Фото: Pixabay

Власти Великобритании намерены запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей уже в 2030 году. Изначально предполагалось, что данная мера начнет действовать в 2040 году. Ее обозначал Майкл Гоув, занимавший тогда пост министра окружающей среды. Теперь же срок передвинут, пишет издание Autoexpress со ссылкой на источники в британском правительстве.

Стоит отметить, что ускорение сроков перехода на электротягу в Великобритании обсуждали с начала 2020 года. В итоге в правительстве пересмотрели сроки и сочли переход на электокарый к 2030 году реальным.

Впрочем, автопроизводители и представители автобизнеса неоднократно выступали против запрета двигателей внутреннего сгорания. Они полагают, что инвестиции для производства электромобилей не хватит.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.11.20

В центре Токио полыхает строящийся небоскреб. / Екатеринбург посетил посол Сербии в России (ФОТО). / С начала пандемии коронавирусом в Европе заразились 15 млн человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Россия установила абсолютный рекорд по загрязнению воздуха

Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом, один человек погиб

Фонд дикой природы выявил незаконные вырубки охраняемых лесов на Кавказе

Река в Кузбассе стала красной из-за засорившейся канализации

У России нет денег на ликвидацию кладбища затонувших кораблей на Дальнем Востоке

«Сестра Греты Тунберг» встала в «вечный пикет» против переноса АБЗ № 1

Иркутские «черные» лесорубы ответят за вырубку деревьев на 51 млн рублей

Эколог рассказал о плюсах и минусах пандемии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Транспорт, Экология,