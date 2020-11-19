Глава китайского МИД назвал Россию и КНР «глобальными стабилизаторами»

Россия и Китай способствуют политическому урегулированию региональных проблем, выполняя роль «глобального стабилизатора». Такое мнение озвучил глава китайского МИД Ван И в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Синьхуа».

По его словам, Россия и Китай общими усилиями отстаивают мультилатерализм, международную справедливость и беспристрастность, соблюдая международное право и основные принципы и нормы, регулирующие международные отношения.Он отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина приносит новые результаты и является надежной опорой в условиях глобальных перемен.

Сергей Лавров заверил, что Россия будет придерживаться тесной координации с Китаем в ООН, Совете Безопасности ООН, ШОС и БРИКС, чтобы обеспечивать стабильность международной и региональной обстановки. В Российском МИДе также сообщили, что согласовали грфик встреч на высшем и высоком уровне.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 19.11.20

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